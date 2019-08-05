美股大冧唔關特朗普事？原來係「整定嘅」

中美貿戰再度升級被指是環球大冧市元凶，惟有研究發現，現來一切都是「整定嘅」。



外國媒體報道，8月一直是美股整體表現最差的月份，分析師預計今年美股也難逃「八月魔咒」，與此同時美股的波動率也正飆升。



LPL資深市場策略師丹崔克表示，美股在8月歷來表現不佳，過去10年中，標指數在8月平均下跌0.78%，跌幅超過了任何一個月份。



他表示，8月往往是美股重多利淡因素出現的月份，例如1990年8月伊拉克入侵科威特；1997年8月亞洲金融危機蔓延；1998年8月，俄羅斯爆發債務危機，美國長期資本管理公司(LTCM)瀕臨倒閉；2011年8月，美國債務評級被下調。



事實上，自二戰以來，標指歷年截至7月底升幅超過20%的情況曾發生過七次，今年為第八次，不過在此前的七次中，其有五次在8月出現了下跌。自1990年以來，若標指在8月出現下跌時，其平均跌幅達到4.6%，為全年月度最大跌幅。

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