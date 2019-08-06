胡孟青：城商行危機急速浮現

自從包商銀行被接管事件開始，內地城商行的問題正急速浮現。事實上，有問題的城商行不止一家，年內多間相關銀行未能依時發布業績，監管機構試圖降溫，但一切於事無補。最近，連工行亦要協助出手，為錦州銀行解困。



城商行的資本不足，壞帳太多，已是好幾年來累積下來的問題。幾年前，內地當局希望讓它們加快上市，增資擴本，希望獲得新資金後，問題會紓緩。事後回想，這個一廂情願的舉動，將更多有問題的城商行硬推上市，等如讓問題再擴大至資本市場層面。再者，上市公司，不論銀行抑或其他行業，更活在水銀燈下，涉及負面連鎖效應隨時愈煲愈大。



正如評級機構惠譽所言，過去十年，在內地的城商行數目急速上升。但這類銀行，風險管理一直不善，與地方政府關係千絲萬縷。更甚是，整個行業的盈利正在減弱之際，隨着監管趨嚴，城商行單靠大量非貸款的金融產品，充撐本身的資產負債表，及推高整體收益率。今年以來，隨着連番爆雷事件出現，並揭露出沒有條件發債集資的小企業，都可以透過結構產品安排，曲折到製造出近乎虛假成功發債情況，問題已遠遠超出追收壞帳的地方。



城商行太多，一旦傳出不穩，不單止構成交易對手風險，更會火速發展至擠提，屆時整個金融體系就存在極大壓力。基於此，當局接管包商銀行，錦州銀行亦物色投資者入股解困，但觀乎兩間銀行的安排，到最後其實變相是靠幾大銀行及內地相對有實力的金融機構出手，有可能反過來連累了它們。



金融體系不能出亂子，而城商行問題卻已經曝光，既然如此，內地當局只有兩條路選擇去處理：（一）繼續用現時逐一處理模式，有實力的內地銀行及企業，統統都幫手；（二）再沿用多年前銀行業重組的對策，透過中央屬下的單位，例如財政部、匯金、甚至中投，認購由城商行發行的債券，先增加資本填補缺口能力，繼而再成立專為城商行而設的資產管理公司，接收問題資產，但肯定這些資產比當年內銀的問題資產，將有問題得多。



獨立股評人 胡孟青



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