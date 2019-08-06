林嘉麒：恒指低處未算底 忌撈底

恒指低位愈試愈低，周一(5日)裂口下跌438點，開市已失守六月初的低位，即日最多跌832點，最低見過26,086點。恒指在一星期內由28,000點水平，跌了2,000點，連續失守多個支持位，包括50天線、250天線及六月低位等。繼上周五大跌市，總成交金額達千億元以上後，周一成交也高達900多億。



大市在早前多個交易日下跌後，連續兩個交易日錄得高成交，反映沽貨意欲高，大戶未因恒指已由高位調整不少而手軟，相反是愈沽愈狠，中線走勢未宜樂觀。儘管恒指現時14天RSI已回落至20水平以下，技術走勢上似有反彈的機會，惟要注意，恒指自失守250天線（27,584點）後，此水平已由支持變成阻力，就算恒指出現技術性反彈，也未必能夠成功收復。短線博反彈水位少，反而下一個支持位是25,000的話，風險與回報不相等，不太值博。



消息方面，中美貿易磋商受特朗普突然提出對3,000億美元的中國進口貨加徵一成關稅，就算面對美國民眾及官員反對，特朗普仍一意孤行，令美股上周五大跌。同時，香港過去周末所引發的社會運動，事情愈演愈烈，加速市場負面情緒。筆者認為社會事件在經濟角度上會有一定影響，但是估計外資未會因此而作出大規模資金抽走。暫時投資情緒或會受到影響，估值上因此打了個折扣，惟未來在估值上仍有修補的可能性，建議有貨者給點耐性先繼續持有。



大跌市，投資者喜歡估底，會問恒指哪個是支持位、在哪個位置估值上是吸引的等等問題。要先知道「坐艇容易，估底難」，我們只可以從某些方向預測大市短期低位或合理估值，惟隨時低處未算低，估值也可以繼續便宜下去。事實上，投資者往往是在大市低位出現後的一段時間，仍然在憂慮已知的不確定性因素而恐懼入市。當大市回升開始，過了一段時間，才發現低位已見。首先，恒指近期走勢急速轉弱下，低位未見有買盤承接，未見底機會大。另外，恒指現時市盈率10倍多，又未到歷史低位的7倍水平，現時與低位仍有一大段距離，值博率非常一般。



值得留意的是，人民幣周一離岸價及在岸價最終也要同告跌破七的水平，並創逾11年以來的新低。人民幣破七，因素眾多，包括中美貿易談判衝擊、美元強勢和外匯供求變化等市場因素。有市場人士認為，決策層的政策導向是刻意推動人民幣匯率貶值，而刺激消費，惟筆者未太過相信。至少從近期人行多次在離岸市場發行央票等措施來看，人行的操作目標仍然從逆周期宏觀審慎的角度維護人民幣有效匯率的基本穩定。故此，人民幣短期走勢或受外圍經濟轉差因素影響，不過大幅貶值機會不大。待人民幣開始回穩後，恒指反彈或可期。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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