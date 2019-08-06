南岸蝕58億　擬售十三第酒店六成權益

南岸集團(00577)(前稱十三集團)周一(5日)公布，截至今年三月底止全年錄得股東應佔虧損58.48億元，按年激增2.72倍，並且為連續六年虧損，累蝕超過77億元。公司同時公布，可能會向公司一名主要股東的聯繫人出售旗下澳門路環十三第酒店實益擁有公司的60%權益，連同其相關銀行借款約29.42億元及應計利息，涉及代價12億元。南岸股份周二(6日)復牌。



南岸早於今年1月披露，與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，探索對持有十三第酒店實益的公司進行潛在投資。諒解備忘錄原本於四月四日屆滿，惟其後經過十二度延期，屆滿日最新押後至8月9日(本周五)，或各訂約方協定的較後日期。



按照原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。南岸昨日表示，預計有關交易可延展到涉及出售實益擁有十三第酒店的附屬公司60%的權益，但表明公司尚未就有關出售訂立任何具體協議，仍與準投資者磋商中，概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



另外，南岸周一刊發截至今年3月底止的全年業績，其中酒店房間及餐飲分部錄得虧損高達57.98億元。期內酒店物業/發展中酒店之減值虧損超過37.1億元，按年顯著增加超過2.08倍，並且錄得預付土地租賃付款之減值虧損逾7.52億元，以及物業、機械及設備之減值虧損逾2.34億元。



獨立核數師報告提到與持續經營相關之重大不確定因素。南岸於截至今年3月底止的財政年度產生淨虧損逾58億元，於3月底淨負債及流動負債淨額分別約5.76億及43.43億元，且未有遵守相關銀行貸款協議訂明為數約29.41億元銀行借款的若干契諾。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。