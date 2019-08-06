東方日報B2：人幣兌每美元跌穿7算　創新低

中美貿易關係劍拔弩張，人民幣兌每美元匯價顯著受壓，周一終於失守「七算」心理關口。離岸人民幣匯價於亞洲時段急挫1,135點子，低見7.0843，每百港元可兌90.3元人民幣，創下收市新低。人民幣匯價急挫隨即惹來美國總統特朗普抨擊，更直指是操縱貨幣的結果。



內地官方開出的人民幣中間價周一(8月5日)跌229點子，報6.9225，為今年內首次跌穿6.9水平。在岸人民幣現貨匯價在開市後，隨即承受龐大沽壓，迅速跌穿七算水平，收市挫936點子至7.0352，創逾十一年新低。



星展銀行(香港)財富管理投資總監辦公室高級副總裁李振豪稱，中國及美國十年期國債孳息率差距，年初起不斷縮窄，市場沽售人民幣誘因增加，同時美匯指數反覆向上，人民幣下跌屬跟隨其他亞洲區貨幣貶值，加上中美貿易談判不順利，內地可能以人民幣貶值為談判籌碼。



他又指，美國擬加徵關稅的3,000億美元中國進口商品，多為民生用品，預期美國是「擺姿態」，下半年可能取消相關稅項，人民幣沒進一步大幅貶值壓力，短期內會在七算水平保持穩定，至八月底舉行全球央行年會，屆時各國央行能否達成共識以有序減息，將左右人民幣走勢。



另外，荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈稱，中美緊張的貿易關係升級，內地或藉人民幣「破七」攪動資產市場，帶動恐慌情緒拖累美股下挫，令特朗普不能以美股表現理想作功績，拖低其大選民望。但她預期人民幣貶值為短期波動，年底可望彈至6.9水平。



事實上，人民幣兩個交易日累積貶值1.88%。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，市場視人民幣中間價為官方對匯價取態的風向標，於中美貿易關係惡化下，周一人民幣中間價跌穿6.9水平，市場或理解為官方穩匯價力度減弱的信號，所以力沽人民幣。



她續說，周二人民幣中間價為關鍵，料中國人民銀行不想見人民幣單向持續貶值，以免市場情緒失控。若中間價守住七算，人民幣短期內則可望於現水平窄幅上落。若中間價破七，將放大貶值信號，或推低人民幣至7.2水平。



人行發言人表示，單邊貿易保護主義措施及關稅等拖累人民幣貶值，匯率升跌有漲有落屬正常。人民幣匯價長期取決於基本因素，內地經濟基本因素及外匯儲備充足等可為人民幣提供支持。此外，歐美等發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆下，內地維持常態貨幣政策，有助吸引資金。



人行續指，人民幣雙向浮動是常態，有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。人行行長易綱稱，無論從內地經濟基本因素及市場供求平衡計算，人民幣均處合適水平。內地會堅持市場決定的匯率制度，不做競爭性的貶值，亦不會將匯率作為工具去應對貿易爭端。



另方面，彭博引述花旗報告指，是次人民幣貶值有序，相信「破七」經過討論，人民幣可能成為對美國的報復工具，但急速跌穿七算，可能被美國視為操縱匯率，中美貿易摩擦未來可能升級，若美國對餘下的中國進口商品加徵25%關稅，將拖累離岸人民幣跌至7.5。



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