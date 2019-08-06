古勝：港交所沽壓大宜觀望

港股災難日！周一(8月5日)香港大罷工，以為對港股影響夠差了。誰知人民幣跌穿七算，淡友大舉出擊追沽，恒指直墜26,000點關。既然中美貿易戰同香港社會動盪的涉事主角都繼續用「讓子彈飛」的態度處理事件，只怕經濟同股市都係深不見底。所謂「好漢不吃眼前虧」，好友暫時要全身而退，保留實力，靜候機會。



人仔下跌，中資企業估值壓力尤大，中資金融股首當其衝。事實上，上周已見到五大內銀股普遍破底而下，可謂「聞到燶味」，周一就連內險股都難幸免，國企指數下試一萬點大關，筆者認為現水平仲可以追沽。



兩地地產股亦同告下跌，本地地產股沽壓主要來自社會動盪、經濟不穩、樓價轉跌，影響地產股的資產價格，重估壓力日大。至於內房股，不少持有大量美元債，但主營內銷意味人民幣收入下跌，所受打擊亦可以想像。中國當局讓人民幣貶值，係別無他選，因關稅大大影響經濟，透過讓人民幣貶值來抵銷關稅影響，是較直接見效的方法。只是，市場對人民幣貶值預期一旦確立，兩地股市必然係被犧牲的一員，新一輪資產蒸發潮才剛剛開始。



執筆的時候，恒指已跌至低於美股道指水平，睇見神傷。如今市況大幅波動，中資股估值現龐大沽壓，到底內地科網業龍頭——阿里會否如期在下半年來港作第二上市，不無變數，即使如期硬上，相信集資額同反應都會遠遜市場原先預期。香港交易所（00388）的估值較全球同類股高，靠的正是「中國概念」，可如今「中國概念」唔係當「旺」而係當「黑」，且已有內地新興企業表明放棄以H股上市，轉戰科創板，港交所服務中企的如意算盤未必打得響，股價自然難敵地心吸力。



走勢上，其股價短線考驗250天線245元關支持，這是今年以來主要支持位，一旦以大成交失守，是浪目標睇220元，對比反彈阻力在255元，顯見現價撈貨並不值博，有貨者宜把握每次反彈機會減磅，到價就要嚴格執行止蝕，免得磨爛蓆！



東方產經專欄作者 古勝



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