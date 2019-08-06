陳蓓敏：滙控短期難見突圍

特朗普要求中國購買美國農產品，意欲為討好重票倉的農民。有消息指中國將暫停購買行動以示抵制。隨着特朗普加徵關稅，周一(8月5日)在岸、離岸人民幣雙雙跌破7重要關口，未來未見貿易戰可解決下，中央對人民幣匯價的彈性處理，料見提高。



美國公布上月非農就業職位增長為16.4萬位，近市場預期，市場擔心貿易戰下，第三季經濟料受影響。美股上周五跌幅溫和，投資者已預期儲局九月再減息。歐洲三大股市指數，英、法、德國家皆錄得2至3.5%跌幅。日、韓雙方貿易戰下，兩地股市皆曾跌2%以上。



香港受政治運動不斷衝擊，政府仍以不變應萬變策略，整體經濟嚴重受損。上半年香港經濟增長呈約0.6%增長，第二季GDP數值加經季節性調整是倒退0.3%，下半年數據料見衰退，政府須急切性地推行刺激經濟方案，以撫民生。民間緊張氣氛愈拉愈緊下，不準確施政落藥會令病情難醫。8月開局至今，恒生指數段段裂口開低，接近年初開局區域。



滙豐控股(00005)公布中期業績，股東應佔溢利為85.07億美元，升18.6%，收入增長率與支出增長率之差為正4.5%，低於第一季數值。環球經濟不景氣下，旗下環球銀行及資本市場業務經調整稅前利潤按年跌17.7%。零售銀行及財富管理見增長，令人意外是行政總裁及董事范寧退任。大市不穩下，再加上人事變更，短線滙控股價難見突圍。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，作者及客戶持有滙豐控股)



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