中信銀行(國際)：日圓升勢未遏止

上周四在亞洲交易時段美元兌日圓曾觸及兩個月高位109.31，但其後美國總統特朗普對華加徵關稅的消息，明顯激發市場避險情緒，美元兌日圓應聲重挫，跌破108.00支持位，並創下兩年來單日最大跌幅，美元兌日圓當天大跌1.3%至107.36。



此外，上周五美國公布的美國7月份非農就業人數增加16萬4千人，人數低於上月，而工資增長適度增加至0.3%。7月平均工時降至近兩年來的最低水平，因製造商減少工人工時，迹象表明第三季度初經濟增長進一步放緩，令美元兌日圓再跌破106低位。



美國聯儲局一如預期地減息25個基點，以扶助經濟對抗全球經濟放緩等風險，但美國聯儲局主席鮑威爾表示此次的減息是一次周期內的政策調整，旨在讓美國經濟維持創紀錄的擴張勢頭，並非長時間減息周期的開始。美國總統特朗普對聯儲局沒有大幅減息表示失望一再呼籲聯儲放寬貨幣政策，而聯邦基金利率期貨走勢暗示，9月份美國聯儲局減息的可能性為98.1%，較一周前的56.2%大幅上升，美元指數回落至98以下。



本周焦點將落在中美兩國貿易爭拗升溫問題。中國外交部警告，如果美國執意對更多中國商品加徵關稅，中國將不得不採取反制措施，並表示中國不願打貿易戰，但不怕打貿易戰。同時，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德將於本周發表講話，而芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯也有演說，或對息率未來變化有揭示作用，但投資者押注美國聯儲局正冒著經濟更急劇放緩的風險，可能進一步打壓通脹，湧向購入避險日圓，美元兌日圓或進一步回落至103。



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