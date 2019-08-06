【名家筆陣】劉奕輝：銀行「手機開戶」締三贏

隨着網絡購物、商旅應用、打車軟件和O2O(線上到線下)的興起，用家的習慣開始慢慢傾斜，移動支付的應用也愈加豐富起來，個人消費模式慢慢由線下走到線上，很多人都選擇足不出戶，便可以買到心儀貨品的購物方式。連理財習慣亦同時慢慢轉變，因此各大銀行近年都爭相推出電子化銀行服務。



如果大家有留意近日的銀行廣告，不難發現有好幾間銀行都提倡手機「一take過」開戶，當中包括有中信銀行(國際)的iMotion開戶服務、渣打香港的手機開戶服務、大新銀行的e直通遙距開戶服務，以及中銀香港的跨境電子支付平台BoC Pay提供的開戶服務，而花旗銀行早前亦預告將於今季推出遙距開立存款戶口服務。



有別於過往申請人必須帶齊身份證明文件及住址證明等，親自到銀行開啟戶口的方式，最新的手機開戶服務，只需要透過手機拍攝身份證等證明文件便可；但卻毋須按拍攝按鈕，就能自動觸發，直接通過視訊預覽識別傳送到銀行。其實，背後是何種技術？銀行業界怎樣利用這識別技術提升用戶體驗？



這種遙距開戶服務，當中最重要的技術，就是光學文字辨識(OCR)結合人工智能(AI)技術。OCR英文全寫，是Optical Character Recognition，中文稱為「光學字符識別」。



OCR概念源於1929年，由德國科學家Tausheck提出，它利用光學技術，對文字和字符進行掃描識別，並將其轉化為一種電腦內碼而人又可以理解的格式。



文字識別是現時電腦世界裏，視覺研究領域的分支之一，而且這個課題，到現在已經是比較成熟的了，並且在商業中，已經有很多落地項目；例如身份證識別、駕駛證識別、銀行卡識別、車牌識別、名片識別等。



而AI又怎樣將OCR提升到另一層次呢？就是通過運用深度語義分割、多任務學習、多目標學習等一系列方法，在識別模型上，引入深度學習、遷移學習等技術，解決了因為拍攝者拍攝時所產生的圖像抖動、歪斜、多種字體混合等問題，提升圖像識別效果，減少對用戶拍攝條件的限制，從而提升了整體客戶體驗及服務效率。



其主要功能包括，(1)圖像預處理：此過程主要是去噪、傾斜度矯正等；(2)版面分析：將所要識別的文檔分段、分行處理；(3)字符切割：當中需要字符定位和字符切割，定位出字符串的邊界，然後分別對字符串進行單個切割，再做識別；(4)字符特徵提取：提取字符特徵，為後面的識別提供依據；(5)字符識別：將當前字符提取的特徵向量，與特徵模板庫進行模板「粗分類」和模板「細匹配」，識別出字符；以及(6)後處理校正：根據特定的語言上文下理關係，對識別結果進行較正的算法。



以上光學文字辨識結合AI技術，完全顛覆了手工輸入的方式；當中識別速度快、識別的準確率高、且能抗干擾等好處，不僅大大提高了輸入資料的效率，節省了時間，提高了客戶滿意度。並且還能保存實物圖像，減少人手處理的同時，實現了低碳環保，真正實現了用戶、商家和技術提供商的三贏局面！



劉奕輝

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員

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