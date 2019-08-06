李秀恒：虛擬幣Libra難產皆因fb

Facebook於6月宣布將於明年發行虛擬貨幣Libra後，隨即引起國際社會廣泛關注，比特幣亦趁勢炒起，升破一萬美元關口。惟僅經過一個多月的醞釀，朱克伯格的虛擬貨幣發展大計便面臨「胎死腹中」的命運。在受到美國國會嚴詞審問，以及歐洲和亞洲多國央行的質疑後，Facebook在最新的季度報告中表示，由於Libra計劃引發了許多政府和監管機構的嚴格審查，因此無法保證Libra或其相關產品與服務能及時提供，也可能「根本無法提供」。



事實上，自從Facebook對外披露Libra計劃後，對其安全性、可行性和監管方面的質疑聲音就一直沒有停息。可是自從虛擬貨幣於○八年面世，市場上已發展出比特幣、以太幣（Ethereum）、瑞波幣（Ripple）、萊特幣（Litecoin）等總市值超過十億美元的虛擬貨幣，其他市值較小的虛擬貨幣更是數不勝數，為何只有Libra引發各國廣泛且齊聲的質疑和反對呢？



其實，Libra除有Facebook這個強力後盾外，還有取自各個主流虛擬貨幣的優勢特性，很有可能成為最可靠的虛擬貨幣，實現朱克伯格口中「服務全球數十億人」的目標。可是「成也Facebook，敗也Facebook」，Facebook可觸及的用戶人數太多和Libra的設計過於完善，可能是造成該計劃「夭折」的主因。



須知道，現時無論是佔據虛擬貨幣市場龍頭地位的比特幣，還是其他如以太幣、瑞波幣等的虛擬貨幣，雖受到許多投資者追捧，但離廣泛使用還有一定的距離，更遑論取代已有的任何一種主要流通貨幣。可是Libra計劃卻有可能令虛擬貨幣大範圍流通成為現實。



要知道，Facebook與其旗下的Whatsapp和Instagram在全球擁有超過20億用戶，就算僅有5至10%的用戶使用Libra，Libra也可輕易實現過億人流通的目標，甚具影響力。此外，Libra打算將與一籃子政府發行的貨幣掛鈎，藉以避免如比特幣般出現大幅的波動，又拉攏如Visa、Mastercard、Paypal、eBay等20多家國際大型機構合作，不但有機會取代個別較弱勢的貨幣，未來還有可能挑戰美元的霸主地位。



流通性是一種貨幣的最大價值，一旦有虛擬貨幣獲得數以億計的人使用，勢必會損害到傳統銀行和既得利益者的利益。何況貨幣亦可被視為國家主權的延伸，在本國貨幣的價值將不可避免地會受到挑戰時，各國政府必定出手捍衞，加上美國政府亦絕不允許美元的霸主地位受到任何威脅。因此，各國政府口徑一致地對Libra提出各種質疑和刁難，箇中原因便不難理解。



李秀恒

香港經貿商會會長

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