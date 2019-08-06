中國反擊美方擬加徵關稅！道指急瀉逾700點

中美貿戰升級！中國反擊美方擬加徵關稅，宣布暫停採購美國農產品。消息拖累美股跌幅擴大，道指最新報25,770點，跌710點或2.68%；標指最新報2,853點，跌79點或2.7%；納指最新報7,741點，跌262點或3.27%。



港股夜期最新報25,492點，跌541點，低水659點，成交20,217張。



內地官媒引述國家發改委及商務部通報，針對美方日前宣布準備向3,000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會暫不排除對在上周六（3日）後成交的美國農產品進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。



報道引述有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品的前景一片光明，希望美方認真落實中美兩國元首會晤達成的共識，又強調美方要「言而有信，落實承諾」，才能為兩國農業領域合作創造必要條件。



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