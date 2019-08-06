美國決定將中國列為貨幣操縱國　港股「黑期」急瀉一千點！

在人民幣跌穿歷史新低之際，外媒報道，美國決定將中國定為貨幣操縱國。



美國財政部長姆紐欽周一(5日)在一份聲明中表示，將與國際貨幣基金組織(IMF)一起，合力消除來自中國的不公平競爭。



受消息影響，美股期貨急劇受壓，道指期貨低見25,109點，瀉441點或1.73%，最新報25,231點，跌319點或1.25%。



港股外圍受拖累跌勢未止，俗稱「黑期」新加坡港股場外期指一度失守二萬五大關，瀉逾1,200點，低見24,905點，最新挫1,009點，報25,144點。



美國總統特朗普周一曾於社交網站發文，直指人民幣大幅下跌是貨幣操縱，並暗示他希望聯儲局能夠對此採取行動。



姆紐欽和美國貿易代表萊蒂澤上周在上海與中方磋商後無功而返，兩國隨後升級貿易戰。特朗普下令，除非談判取得突破，否則將自9月1日起對約3,000億美元的中國輸美商品加徵10%的關稅。中國其後亦作出報復措施，允許人民幣貶值並宣布停止購買美國農產品。



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