【業主嚇窒】睇樓量大跌！藍籌屋苑劈價　嘉湖重返年初水平

社會動盪不穩，近日整體二手市場睇樓量大跌約30%，部分藍籌屋苑更以低價易手。天水圍嘉湖山莊再錄五球以下買賣，景湖居10座低層兩房戶，一個星期劈價55萬港元，以485萬元售出，重返年初價位。



中原地產表示，周一(5日)公司只有部分同事因交通阻滯，未能準時上班，請假同事不足十分之一，所有分行如常運作。由於現時為平日及暑假檔期，再加上近日社會事件，睇樓量較以往減少。



多區受遊行影響，祥益指於屯門、天水圍區有7至8間分行提早關門，新界區指標大型住宅屋苑亦出現低價沽貨情況。祥益謝利官表示，上述嘉湖山莊單位，實用面積446方呎，6月底放盤時開價530萬元，7月中提價至540萬元，但近日原業主見整體社會不穩，累劈逾一成售出單位，呎價約10,874元。他說：「該單位向來由業主自用，近日被個市嚇一嚇，沽貨後都話唔會再買樓住。」



他補充，「今次個新買家係同區分支家庭客，幾日前已經睇樓，因為分行關門，要在單位內簽約。」謝亦稱，屋苑有超過兩成業主都擴大議價，普遍至少有2至3%，但願意減5至10%的仍然不多。



●藍籌屋苑低價易手

據了解，嘉湖山莊本月已錄至少3宗買賣。中原文家輝透露，景湖居2座高層複式戶，望米埔景，實用面積1,280方呎，雖然放盤罕有，但都要減價30萬元，終獲外區客以1,350萬元承接，呎價10,547元。同時，該成交為屋苑今年首宗逾千萬元買賣。



另一個上車指標沙田第一城，實用面積327方呎兩房戶售價，再低於六球。世紀21奇豐李嘉文稱，同類面積間隔的20座低層H室，望街景，放盤兩周，減價15萬元，以585萬元易手，呎價17,890元。



新界東的馬鞍山區二手市亦轉差。該行莊瑞生表示，周一全區睇樓量較過往跌約兩成。業主再度減價吸客，帝琴灣6座低層單位，5月連車位開價1,480萬元，現減至1,380萬元放盤，減幅約6.8%。



至於市區中上價屋苑同樣出現低價買賣個案。中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本月首錄成交，該單位為M座低層13室套三房山景戶，實用面積902方呎，開價1,750萬元，由於二手市淡靜，原業主願減112萬元，以1,638萬元售出單位，呎價18,160元。據了解，個別銀行對單位網上估值逾1,700萬元。



紅磡二手市連錄劈價個案，太陽物業宏惠強透露，黃埔花園9期1座高層三房戶，降價135萬售1,650萬元，低市價近7%。同區海逸豪園19座低層E室，減60萬元，以860萬元沽，較市價低4.4%，以實用面積425方呎計，呎價20,235元。

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