【市前重點睇】油價下挫　離岸人民幣跌至7.14

●美匯指數失守98關，跌至97.52水平，離岸人民幣(CNH)低見7.14，港匯回落至7.8439，圓匯升至105.6，歐元高見1.1238，英鎊反覆企1.2151。金價炒高至1,474美元。布油跌穿60美元，低見59.66美元，紐油下試54美元關。道指期貨挫逾300點。



●美國決定將中國列為貨幣操縱國，港股「黑期」急瀉一千點！道指期貨曾挫逾400點。 https://bit.ly/2YEX02z



●美銀美林表示，美國9月起將對3,000億美元中國商品加徵10%關稅，但有很重大的風險其關稅會提升至25%，意味到美國有機會將所有中國商品加徵25%關稅。



-摩根士丹利發報告指，目前美國特朗普政府將對3,000億美元中國商品加徵10%關稅，如果當中部分關稅提升至25%，而中國再作出反擊的話，未來三個季度內，全球經濟恐陷入衰退。



●內地官媒引述國家發改委及商務部通報，國務院關稅稅則委員會暫不排除對在上周六(3日)後成交的美國農產品進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。



●道指收報25,717點，跌767點或2.9%，盤中最多跌961點，並創自去年12月以來最大單日跌幅；標指收報2,844點，跌87點或2.98%；納指收報7,726點，跌278點或3.47%。 https://bit.ly/2M1Y1M4



●堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治表示，股市走勢非常快，該局最好應予以關注。



●美國10年期國債孳息率瀉13.77點子，報1.7075厘，創下2016年美國總統大選前夕以來最低水平。



●美國7月服務業擴張速度近3年最慢。



●港股ADR指數收報25,674點，跌477點或1.86%。



●即月恒生指數夜期收報25,450點，跌583點，低水701點，成交65,596張。



●紐約期油收報每桶54.69美元，跌97美仙或1.7%。布蘭特期油收報每桶59.81美元，跌2.08美元或3.36%。



●紐約期金收報每安士1,464.6美元，升19美元或1.3%，創自2013年5月9日以來收市新高，其已較今年低位累升約15%。



●英國富時100指數收報7,223點，跌183點或2.47%；法國CAC指數收報5,241點，跌117點或2.19%；德國DAX指數收報11,658點，跌213點或1.8%。 https://bit.ly/2M2YopN



●報道指中國計劃取消上海自貿區的所有關稅並簡化相關手續，最快有望今年宣布。



●傳滙豐控股在行政總裁范寧退任之後，計劃削減數千個職位。以集團全球23.76萬名員工計算，計劃大舉裁減最多2%員工，即大約4,753人。主因其在第二季度業績中表明全球經濟前景惡化，同時預告將放慢投資支出。



●南岸蝕58億，擬售十三第酒店六成權益。 https://bit.ly/2yIfbFK



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