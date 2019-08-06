【股民熱話】中美鬧翻　人幣貶值　港股「大檸樂」？

周一(8月5日)香港大罷工，港股開市才跌逾三百點，可不久陸續傳來人民幣離岸及在岸價跌穿7算，拖累港股跌勢加劇，恒指一度跌逾八百點，銀行、地產等重磅板塊沽壓沉重。今早瞓醒覺，傳來美國列中國為貨幣操縱國，而中國就話停買美國產品，即係話兩國基本上已鬧翻，港股黑期急挫逾千點。禍不單行，睇嚟今次港股真係「大檸樂」！



香港方面，從政府昨日的發言看，短期社會矛盾未見有解決的迹象，香港如今面對的不單只是經濟氣轉差，更重要是在治安、法治、管治權動搖下，作為國際大都會的地位不保。估計接下來的是香港信貸評級被降，港股的重估壓力難消。



不過，正如筆者近月多次提到，中資股佔港股比重超過六成，中資股的重大不明朗才是港股的真正「死穴」。如今中美貿易談判基本上可以說是失敗，中國開始讓人民幣貶值，又表明唔買美國產品。美國列中國為匯率操縱國，9月起向三千億美元中國商品加徵一成關稅應該唔會有彎轉。咁搞法，下半年中、美以至全球經濟必然是會再度轉差。



呢浪人民幣確認失守7算心理關口，有心理準備貶值潮會持續一段時間，這對中資股估值打擊甚大，皆因居民消費信心下降，不利內需；中資企業收入、盈利均會被拖低，加上不少中企擁大量美元債，收入跌而財務成本急升，真係大大鑊！



目前首不要沾手的，是對匯率敏感的中資金融股、航空股及內房股。至於國企指數，短線料將失守一萬點心理關口，下試年初低位9,762點進發。恒指昨日走勢不是一步到位，而是浸浸落，表現可以話係差到爆，今早料將裂口低開下試25,000點關，且觀望年初低點24,897點承接。除咗做淡友，其他咩都唔使做！沽貨套現所得，部分可以押注黃金避險。



東方產經專欄作者帥哥





貿戰激化：中國被列「貨幣操縱國」 有咩後果？

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