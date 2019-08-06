貿戰激化：日股曾瀉600點　韓澳股挫1%至2%

中美貿易關係再度惡化，正當中國宣布停購美國農產品，美國則將中國定為貨幣操縱國；美股道指盤中最多跌961點，最終收挫2.9%。亞洲交易時段，道指期貨曾挫逾500點，主要股市亦顯著受壓，日本、南韓及澳洲股市均挫1%至2%，全球股災正蔓延。



日本日經225指數低開1.9%後未止瀉，早段最多大挫逾600點，低見20,110點，最新仍瀉572點或2.7%，至20,146點，跌至今年1月水平。



板塊方面，能源股領挫4%，金融及地產股均跌超過2%。個股中，軟銀及出光興產皆挫5%，日產汽車跌2.5%。



南韓首爾綜合指數跌31點或1.6%，報1,915點，重返2016年2月低位。Lotte Food及POLUS生物製藥大挫11%至12%。創業板KOSDAQ指數一度瀉5%，至2014年以來最低。



澳洲悉尼普通股指數下跌182點或2.7%，報6,527點。板塊方面，資訊技術股挫7%，醫療保健股跌4.5%。個股中，WiseTech Global及阿戈薩礦業同挫11%。



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