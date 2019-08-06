貿戰激化：中國被列「貨幣操縱國」　有咩後果？

在北京將人民幣貶值、令雙方的貿易爭端戲劇性升級後，美國財政部宣布將中國列為貨幣操縱國。



財政部發表聲明，指財長姆紐欽在總統特朗普的支持下，決定將中國列為貨幣操縱國，並將會向國際貨幣基金組織提出「剔除中國最近行動所帶來的不公平競爭優勢」。特朗普在數小時前剛指摘中國不公平地將人民幣貶值。



到底中國被美國財政部認定為「貨幣操縱國」，會有咩後果？首先，該經濟體須在1年內採取適當政策糾正匯率被低估和外貿盈餘的狀況。換句話說，美國總統特朗普是要阻止人民幣貶值，甚而迫人民幣升值。同時，美國商務部可以藉機進行貿易制裁，例如懲罰性關稅，最惡劣情況是，美國最終會否向全部逾5,000億美元進口中國商品統一徵收25%關稅(目前美國已向2,500億美元進口中國商品徵收25%關稅，9月起向另外3,000億美元進口中國商品徵收10%關稅)。



若1年內人民幣匯價未能令特朗普滿意，他可以採取以下一項或更多的行動：



1、拒絕讓該經濟體獲取美國海外私人投資公司融資

2、排除該經濟體在美國政府採購供應地之外

3、呼籲國際貨幣基金組織(IMF)加強監督

4、簽訂任何貿易協議時，須考慮操縱行為

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