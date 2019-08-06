貿戰激化：恒指瀉逾700點　地產股續跌

港股續尋底，恒生指數跌幅進一步擴大至逾700點，低見25,427點；國企指數跌234點或2.7%，報9,846點。主板成交暫錄418億港元。



重磅股領跌，騰訊控股、友邦保險挫逾3%；滙豐控股跌近3%。



地產股續捱沽，恒隆地產瀉5.6%；信和置業、新世界發展跌逾4%。內房股中國海外發展、碧桂園、華潤置地跌約3%。



人民幣續在低位徘徊，中資航空股受壓，東方航空一度挫逾4%，低見3.69元，創新低；中國國航、南方航空跌2%至3%。另國泰航空跌近1%。



內銀股建行跌幅逾2%，工商銀行、招商銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行等跌幅均1%至2%。





【09:21】恒指開市急跌678點 失守二萬六關 人民幣低見7.14

中國將人民幣貶值，令中美貿易爭端再度升級之際，美國將中國列為貨幣操縱國。港股開市急挫，恒生指數低開678點或2.6%，報25,472點，跌穿26,000關；國企指低開218點或2.17%，報9,863點，失守10,000點關。人民幣低見7.14；道指期貨跌276點。



藍籌股全線向下，騰訊控股低開3.1%，報330港元；突然易帥的滙豐控股失守60元關，低開1.9%，報59.8元；友邦低開2.7%；建設銀行低開2.6%；中國移動低開1.1%；港交所低開3.9%。



內險股受壓，中國人壽、中國平安、中國太保低開3%至4%。



手機設備股舜宇光學科技低開5.1%，瑞聲科技低開5%，為兩隻表現最差藍籌股。



內房股中國海外發展、華潤置地、碧桂園低開1%至4%。



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