【即市分析】港股又做「提款機」　騰訊內銀勢危…

東方產經專欄作者股博士：近期投資市場避險需求上升，環球資金亦明顯湧入美元、美債及黃金等傳統避險資產。至近日中國讓人民幣貶值，美國列中國為貨幣操縱國，中國停買美國農產品，中美貿易談判幾乎是破裂了。可以預期短期全球金融市場將出現極端波動，各位股民要緊握扶手，別心急撈貨。



相信香港人昨日都經歷了情緒極度低落的一天。看見社會撕裂如此，政府束手無策，實是難過。惜本地因素，非影響港股表現最主要的因素。反而中美關係惡化，才是短期股市大幅波動的底因，港股將一再擔當外資和中資的「提款機」角色，接受嚴峻的「壓力測試」！



事實上，近期已有外資加速撤離內地A股迹象(https://bit.ly/2OF8src )，短期在內外不利因素影響，走資情況會持續。恒指短期考驗25,000點關支持，重磅股方面，騰訊控股(00700)股價連續兩日裂口下跌，已失守多條主要平均線，MACD熊叉開始擴闊，今早再低開見330元，短線若未能反彈上250日線約336元，有機會朝300元關進發。



至於一眾中資金融股已失守多時，好似重磅股建設銀行(00939)失守6元關支持後跌勢明顯加速，同樣跌市成交轉旺，即使14日RSI為23已進入超賣區，但MACD同樣初現熊叉，中線下試5元關支持機會唔細，博反彈值博率低。



中美交惡，睇怕美國巨企包括蘋果公司，遲早會成為中國打擊的目標，美國亦會加大打擊中國科企的力度，手機設備股尚處漫長寒冬，行人止步。(手機設備股表現：https://bit.ly/2ZFYhDS )



為今之計，宜增持現金、多元化布局可小注吼黃金，日圓、 南方恒指反向ETF(07500)，買股票現貨可以唔使諗住。



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