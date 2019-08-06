【專家點評】歐宸銘：環球放水　是禍不是福…

觀望環球和香港，利淡消息充斥着市場，恒指每日成交額低迷不在話下，更甚者連防守類股份走勢均每況愈下，悲觀情緒瀰漫着整個股票市場，恒指有着一蹶不振之感。



上周美國總統特朗普宣布，自9月1日起向餘下的3,000億美元中國貨品加徵10%關稅，並表示一旦中美貿易談判繼續膠着，會將稅率提高至25%。中美貿易談判破裂，再次陷入僵局。幸好，新關稅於9月才生效，到死線前還有1個月時間，預期中美兩方將密切溝通，以免前功盡廢。



美國聯儲局作保險式減息，符合市場預期。鮑威爾認為目前是週期當中的一個政策調整，但不代表開啟新一輪的漫長寬鬆，不過他不認為降息只有1次，有可能會再降息。議息結果公布後，利率期貨顯示市場對今年餘下時間之減息預期降溫，全年累減0.75厘或更多的機會率，由一周前之56%跌至39%，市場似乎預計今年底前只會再減息一次0.25厘，即全年合共減息0.5厘。



至於歐洲及日本貨幣政策均有趨向寬鬆迹象，歐洲預告利率至少到明年上半年將維持在現水平或調低，而日本央行七月底之會議亦維持利率不變，但下調今年經濟增長及通脹預測。環球央行紛紛放水，似乎對未來經濟前景擔憂由甚。



港股方面，面對目前嚴峻的考驗，恒指失去250天線後高速急挫，後市走勢續弱，不排除重返年初25,000點水平附近。港股市場現時風聲鶴唳，若然8月業績期稍有大型企業業績遜預期，或成為恒指再度走低的催化劑。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)



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