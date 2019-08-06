【瑞銀推介】騰訊績前兩手準備

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：本來市場憧憬美國會持續減息，不過上周三(7月31日)晚聯儲局宣布減息後言論偏鷹，令市場憧憬落空，接着美國總統特朗普突然對中國額外3,000億美元貨品加徵10%關稅。



香港亦存在政治及民生問題的不確定性，令港股近日反覆向下，單計算8月的首3個交易日，恒指已累計下跌近半成，同期騰訊控股更跌超過7%，失守大部分主要移動平均線，只有200天線暫未失守，雖然如此，但今年仍累計有12%左右的升幅，比起恒指差不多打回原形回吐全部升幅，騰訊走勢仍然較強。



騰訊將在下周公布業績，通常業績前投資者都偏向買入認購證做部署，不過由於近日該股跌勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常價外，如投資者看好騰訊，可留意認購證(18938)，行使價377.08港元，2019年9月到期，有效槓桿約17倍。



相反，如投資者看淡騰訊，可留意認沽證(17250)，行使價329.8元，2019年9月到期，有效槓桿約13倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。

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