港股格局：植耀輝料恒指或跌穿25000點

港股連日跌勢未止，周二一度跌逾700點。耀才證券研究部總監植耀輝稱，在人民幣匯價「破七」、中美貿易戰升溫以及香港政局不穩下，港股將「無運行」，25,000點是短期支持，在壞消息充斥下，恐怕會有進一步下跌之可能。



他補充，美股隔晚急挫767點或2.9%，事緣美國財政部宣布，將中國列為貨幣操縱國，為1994年以來首見，亦反映貿易戰已正式演化為貨幣戰！



而港股周一亦急跌超過767點，人民幣「破七」令市場感到意外，畢竟急貶未有太多先兆，且一旦跌破此心理關口，某程度上亦令大市氣氛進一步轉差。而本地政經局勢之影響正不斷浮現，現時再加上中美貨幣戰正式開打，市場危機處處。



個股方面，滙豐控股(00005)業績稍超預期，但大行對業績普遍「收貨」，集團亦宣布10億美元股份回購計劃；惟范寧退任行政總裁，則有點令投資者意外，亦令市場關注未來發展。股價方面，某程度上六厘息相當吸引，不過基於市況仍不明朗，以及未來發展充滿挑戰，只宜伺機吸納並作中長線投資。



至於恒生銀行(00011)，業績表現中規中矩，非利息收入表現較弱，不過成本效益比仍相當低，反映成本控制得宜。只是本地政經局勢急速惡化，對恒生下半年經營情況並不樂觀，故建議暫仍不宜吸納。



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