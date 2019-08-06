睇唔過眼？4名前主席敦促聯儲局應保持獨立性

美國總統特朗普因不滿利率政策而「炮轟」聯儲局及該局主席鮑威爾已非新鮮事，不過，有4名聯儲局主席都「睇唔過眼」，於外媒聯合撰文直指聯儲局需要保持獨立性，不應受政治因素影響！



該4名聯儲局前主席包括耶倫、伯南克、格林斯潘和沃爾克，他們4人合共擔任該局主席近40年。他們堅信聯儲局及其主席必須被允許獨立行事，並且以符合國家經濟最佳利益的原則作決定，不受短期政治壓力影響，特別是不會受撤職或降職的威脅。



人民幣兌每美元於周一(5日)跌穿7算，創歷史新低。特朗普於社交網站發文，直指人民幣大幅下跌是貨幣操縱，並暗示他希望聯儲局能夠對此採取行動。其後，美國財政部宣布將中國列為貨幣操縱國。



7月底時，特朗普亦曾估計歐盟與中國將會進一步減息，以讓更多貨幣流入其貨幣系統，令生產商更易銷售貨品；同時批評聯儲局在美國通脹率低企的情況下，甚麼也沒有做，未來亦似乎不會做到甚麼，形容情況非常糟糕。



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