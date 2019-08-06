【午市重點睇】人民幣喘穩　金價回落至1463美元

●在亞洲市，美匯指數續企98關樓下，低位見97.2水平，離岸人民幣(CNH)回穩至7.0水平，港匯回升至7.8392，圓匯由約105水平跌至106.2，歐元企1.12，英鎊在1.21水平上落。金價曾高見1,475美元，最新報1,463美元。布油險守60美元，紐油報55.1美元。道指期貨跌21點。



●港股繼續尋底，恒生指數半日挫184點或0.71%，報25,966點；地產股續跌，滙豐跌1.48%。https://bit.ly/33aljox

-中電上半年轉蝕9億元，派第二期中期息63仙。

-異動板塊：受累人仔貶值，內房股沽壓沉重。

-異動板塊：科技股續捱沽，小米瑞聲齊穿底。

-港股格局：植耀輝料恒指或跌穿25000點。

-港股格局：基金教父預計恒指仍有下行風險。

-鄭若驊夫旗下安樂工程急瀉近10%，屢創上市新低。

-南岸蝕58億，擬售十三第酒店六成權益，復牌股價大瀉21%。



●【即市分析】

-譚智樂：反向ETF值博率高。https://bit.ly/31ksCrI

-滙豐失守60元關，點算好？https://bit.ly/2MKkiNZ

-歐宸銘：環球放水，是禍不是福…https://bit.ly/2GQbSB3

-港股又做「提款機」，騰訊內銀勢危… https://bit.ly/2yHVG0i



●A股快報：A股三大指數半日跌逾2%。https://bit.ly/2YssHMZ



●亞洲股市：日股跌幅收窄至約300點，韓澳股續向下。https://bit.ly/2ySb8qN



●人民幣中間價下調458點子，離岸價企7.09。



●睇唔過眼？4名前主席敦促聯儲局應保持獨立性。



●貿戰激化：

-大鱷巴斯警告，人民幣或將貶值4成！

-港交所美元兌人民幣期貨交易量創新高。

-分析料人仔跌破7算「禁忌」已破 貶值未完。

-人行下周在港發行300億人民幣央行票據。



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