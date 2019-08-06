中電上半年轉蝕9億元　派第二期中期息63仙

中電控股(00002)公布，截至6月底止上半年轉盈為虧，鑑於為EnergyAustralia零售業務的商譽進行減值，錄得股東應佔虧損9.07億港元，每股虧損0.36元，派第二期中期股息每股0.63元。去年同期則錄盈利74.36億元。



期內，集團的營運盈利為54.74億元，按年下跌30.6%。這是由於香港的准許回報率下調、出售印度業務部分股權，以及2019年上半年澳洲極具挑戰的經營環境，與EnergyAustralia在2018年同期錄得特別優越的業績形成對比。



上半年，香港售電量為159.16億度，按年增加0.5%。受惠於香港多項主要基建項目發展，商業和基建及公共服務客戶的售電量按年分別上升1%及2.9%，抵銷了因冬季天氣明顯較暖及5月天氣較涼快使住宅客戶售電量下跌的影響。另外，公司會為2018至2023年發展計劃投入529億元的投資，以確保香港未來有充足的能源供應，配合政府的減碳政策。



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