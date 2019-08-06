【專家點評】龔成：投資精確的錯誤　含糊的正確

市場上有多種投資方法，看似很有用，很即食。一般投資者運用這些方法，好像能快速並簡易獲利。例如：10元是近期的低位，多次見到都不破，故可以買入，而近3個月的高位是11.2元，相信今次仍未能升破，但近期處上升軌，相信能觸及11.2元的，故若在11元時沽出，潛在利潤有10%。



上述的方法簡單易明，一般人都能聽得明掌握到，要自己運用去投資都不難，很易上手。簡單、易明、快速、多人用、精確，都是這些方法的優點，因此這些方法都很受歡迎，甚至成為投資界的主流。



很多人以為，多人用的方法就是正確的方法，這明顯是錯誤思維。予人「精確」感覺的方法，令人覺得有用及實在，但他們卻不認真思考，這方法是否真的有效，這方法是否真的能賺錢。



故此，希望大家認真檢視坊間，及自己用的投資方法，以長期計這些方法是否真能賺錢？推介與運用這些方法的「專家」，是否憑這方法能長期獲利，是否能經歷到不同的股市危機？大家找到答案後，會發現這是一個精確的錯誤。



--找正確的方法--

相反，若大家尋找一下憑投資致富的人的方法，會發現他們都不能計算精準，只是一個方向或範圍，例如這股合理價值為4至6元，這在外人眼中可能沒有意思，但卻是正確的方法，能助投資者真正賺錢。



這類方法無法計算精準的股價，甚至只能判斷出現時是過高或過低，但中短期的升跌不知道，何時才會回落或回升至合理值，都是不知道。



這些方法都只能有含糊的答案，但最重要的是這些方法能真正賺錢，因為憑投資長期賺錢的有錢人或基金經理，都是運用這些方法的，並且能經歷不同的股市週期，長期獲利。由於我們投資的目的是賺錢，因此這方法雖然含糊，但由於能真正助我們賺錢，故這才是正確的方法。而在精確的錯誤與含糊的正確中，我們必然選擇後者。



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)



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