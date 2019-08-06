貿易激化：策略師憂慮中美爭端或轉至金融舞台

南方東英銷售及產品策略部ETF首席策略師李雪恒表示，美國財政部將中國列為貨幣操縱國，此舉可能引發市場擔心中美爭端從貿易轉移到金融舞台。



人民幣兌美元匯率在周一(5日)開始便跌穿7算，中國被美國列為貨幣操縱國，這意味中國可能會面臨一系列懲罰措施，惟實際措施仍需要進一步觀察。



儘管亞洲其他國家包括韓國、中國及台灣亦曾被列為貨幣操縱國家或地區，並引發市場劇烈波動，但今次事件發生在兩大經濟體貿易摩擦的大背景之下，後續影響可能更加深遠。



按照目前走勢，貿易摩擦在一度緩和之後又再一次惡化，主要問題在於中美雙方在關鍵利益上，包括高新技術等方面的立場不一致，面對談判底線時，雙方均堅拒讓步。考慮到中美相關立場可能維持一段較長時間，投資者需謹慎做好分散投資、合理避險的部署，建議靜待市場企穩，或通過追蹤恒指單日相反變動的反向產品FI南方恒指(07300)等工具，來完成短期對沖或保守操作。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

