時代中國：下半年融資成本料維持7.5%水平

時代中國(01233)今年上半年合約銷售額為312.3億元人民幣(下同)，較2018年同期增長20.1%，惟今年首7個月銷售額累計錄約368億元，達全年銷售目標750億元僅約49%。董事會主席兼行政總裁岑釗雄解釋，按進度計，過往上半年銷售多為全年度約四至五成，對完成目標仍有信心。



市場近日傳出融資收緊，導致房企將減少甚至停止買地，他指出，上半年購入21塊土地，涉及約187.6億元，今年度買地預算仍餘下約120億元，實際需要會按銷售回款節奏而定，強調現時擁有約2,305萬平方米土地儲備，足夠用3至5年，不急於作為新增土儲特別安排。



截至6月底止，時代中國淨負債比率為70.8%，按年提升3.6個百分點。首席財務官黃永年指，現金對短債比率為2.6倍，認為現金流動性相對充裕。近日當局多方收緊房地產融資審批及渠道，岑釗雄稱，目前融資未見問題，但監管當局定不願見房地產行業槓桿再大幅提升。融資成本方面，他預期下半年維持在7.5%水平，相信國內評級上升有助降低境內債務成本，明年高息債務到期償還後，成本更可望下降。



美元兌人民幣匯價突破7算，他指集團境外債務比例佔約三成，未考慮作調整。至於中美貿易戰拉鋸，他指出過去1年見不到有多大影響，未來繼續專注經營層面問題，又指事件並非是任何一方國家可決定。



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