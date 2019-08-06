【瑞通推介】恒指騰訊友邦輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易戰升級，中國宣布暫停採購美國農產品；另美國財政部宣布把中國列為貨幣操縱國。道指隔晚收報25,717點，跌767點或2.9%。



中美貿易爭端加劇、人民幣匯率弱勢，加上香港示威衝突不斷，恒指周二(6日)早段再跌超過600點，曾跌穿25,500點，連跌5個交易日累瀉逾2,600點。其好倉(牛證及認購權證)周一(5日)淨流入逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,000萬元，反映投資者續看好大市將出現技術性反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,068點，而熊證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點。



騰訊控股周一走低4.3%，以全日低位340.6元收市，失守50天線，成交額增至105億元。周二早段繼續顯著受壓，曾挫逾3%至330元水平，暫連跌三日，並失守250天線(約335.9元)。該股將於下周公布中期業績。周一有超過5億元北水吸納該股。輪證資金流方面，周一有逾4,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約1,900萬元淨流出。



另一權重金融股友邦保險連跌第十日，周一收跌3.3%。周二早段跌勢未止，於73元邊整固，跌幅曾逾3%，見兩個月低位。技術上，其9天RSI跌至12之水平，屬極度超賣，支持參考250天線(71.95元)。近日有報道引述管理層指，公司正積極籌備進一步拓展內地市場，並正與不同省市的監管部門溝通。另有券商看好集團8月下旬公布的中期業績表現。周一有620萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。



滙豐控股上半年列帳基準除稅前盈利按年升15.8%至124.07億美元，有券商指所有損益表指標均勝預期，集團亦公布將推動10億美元的股份回購計劃，規模則低於市場預期。同時，集團公布范寧退任行政總裁一職，以及管理層確認集團計劃裁減近5,000名員工的消息。該股周一收跌1.9%，以全日低位61元收市，周二早段繼續向下，曾跌穿60元關口，暫時連跌10日，RSI已進入超賣水平。分別有255萬和66萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。



香港政局不穩，投資者憂慮本地經濟表現，新鴻基地產周一下挫5.2%，報114.5元，是表現最差藍籌。周二早段走勢續弱，曾跌穿111元重返年初時水平，暫連跌5個交易日，14日RSI已跌至20以下的極度超賣水平。由7月下旬開始失守10天線計，今輪跌浪累跌超過18%。周一有逾360萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(19836)，行使價27,600點，2019年11月到期，實際槓桿15.6倍。貼價、中短期沽證(19842)，行使價25,400點，2019年12月到期，實際槓桿8.6倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿11.6倍。價內、中短期沽證(20543)，行使價335.7元，2019年12月到期，實際槓桿6.5倍。



友邦輕微價外、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿12.1倍。輕微價外、中短期沽證(19891)，行使價65元，2019年12月到期，實際槓桿10.6倍。



滙豐控股輕微價外、中短期購證(29471)，行使價62.88元，2019年12月到期，實際槓桿14.2倍。價內、短期沽證(28318)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿13.4倍。



新地輕微價外、中短期購證(20140)，行使價129.8元，2020年1月到期，實際槓桿12.1倍。價內、中短期沽證(20142)，行使價113.8元，2020年1月到期，實際槓桿7.7倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29681)，行使價2元，2019年11月到期，實際槓桿6.6倍。



港交所輕微價外、中短期購證(19553)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿10.5倍。貼價、中短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(62737)，收回價24,400點，槓桿比率20.6倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率19.1倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率16.2倍。



滙豐牛證(57648)，收回價57.1元，槓桿比率17.9倍。



港交所牛證(61899)，收回價223.1元，槓桿比率13.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。