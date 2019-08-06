【高盛推介】資金積極流入騰訊　可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(6日)跟隨大市回落，低見328.2元的約1個月低位。公司將於下周三(14日)公布業績。



資金近日積極流入騰訊認購證，繼上周五(2日)有約4,200萬元流入後，周一(5日)亦有約3,600萬元流入，連續兩日都是最多資金流入的相關資產。另外，北水亦透過港股通買入該股，上周五及周一分別有4.5億及3.5億元淨買入，連續兩日都是最多資金淨買入的股份。



投資者如看好騰訊的走勢，貼價的選擇可留意認購證(19354)，行使價335.20元，2019年9月25日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、行使價320至340元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。



槓桿更高的選擇可留意中期輕微價外證中槓桿最高的騰訊購證(19503)及購證(29006)，是熱門條款中槓桿最高。購證19503，行使價356.08元，2019年9月18日到期，實際槓桿16.3倍，行使價340至360元之間、1個月期以上產品中槓桿最高。購證29006，行使價375.20元，2019年9月25日到期，實際槓桿17.6倍，熱門條款中槓桿最高。



騰訊牛證選擇可留意牛證(63331)，收回價320.18元，行使價317.68元，換股比率100，槓桿比率20.3倍，相近收回價產品中槓桿最高。



相反，看淡騰訊則可留意熊證(51837)，收回價374.88元，行使價377.38元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，槓桿最高的騰訊熊證之一。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

