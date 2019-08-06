【即市分析】內地加大力度穩經濟　中資股亦危亦機？

東方產經專欄作者錢修：自美國總統特朗普宣布於9月對中國入口貨品加徵關稅，港股即時高台跳水式下跌。再傳來人民幣貶值、美國列中國為貨幣操縱國、中國停買美國農產品等一連串負面消息，令港股跌勢加劇。至中午外圍道指倒升，恒指才在收復大部分失地。到底屬短線反彈，抑或彈完再跌，不得而知。惟年底前內地要加大力度穩經濟的機會頗大，有咩中資股值得撈底呢？



理論上，從事出口業的板塊，少沾手為妙。博國策概念，最穩陣都係集中內需概念股。就如體品股、食品股等。



好似以康師傅控股(00322)為例，基本面其實變化不大，早前券商中金就發表研究報告，預期康師傅上半年收入按年持平，純利按年升5%，或高過市場預期，維持其「跑贏大市」之投資評級，目標價為17.9元。



走勢上，該股股價今日早市曾低見10.64元，但午間收市前跌幅收窄至1.2%報11.04元，若收市維持在現水平，值得小注博反彈，目標價11.8元，止蝕位10.64元。

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