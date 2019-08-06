樓價UPDATES：外憂內患夾擊　業主減價沽貨

面對市場外憂內患，二手業主態度軟化，減價下錄得成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌南豐新邨錄得8月首宗成交，屋苑4座中層F室，實用面積391方呎，兩房間隔，以716萬元易手，實用呎價18,312元。



●西半山羅便臣道80號2座高層B室，實用面積1,052方呎，三房套間隔連工人套房，可享維港全海景，業主以3,730萬元將單位易手，實用呎價35,456元。



●小西灣藍灣半島3座高層F室，實用面積455方呎，間隔屬兩房戶，望大潭山景及少海景，獲租客以2.3萬元租入，實用呎租約50.5元。



●筲箕灣形薈2座高層G室，實用面積397方呎，一房間隔，以月租約1.92萬元承接，實用呎租48.4元。



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九龍區



●將軍澳都會駅1座低層F室，實用面積約674方呎，三房一套連儲物房間隔。業主原開價1,140萬元，及後減價至1,090萬元易手，減幅約50萬或約4%，實用呎價約16,172元。



●九龍塘月中閣地下單位，實用面積約673方呎，附905方呎花園，為三房套間隔，單位以1,713.8萬元完成交易，實用呎價約25,465元。



●長沙灣宇晴軒2座中層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，以2.1萬元租出，實用呎租約42元。



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新界區



●馬鞍山迎海．星灣21座中層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，議價後以850萬元易手，實用呎價16,634元。



●元朗鉅發大廈1座中層A室，實用面積約447方呎，屬兩房間隔，原業主叫價600萬元，經議價後減價20萬或約3%，以580萬元沽出，實用面積呎價約12,975元。



●粉嶺碧湖花園7座高層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，以570萬元易手，實用呎價12,925元。



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