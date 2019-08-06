【即市分析】港股風高浪急　博反彈難度高

東方產經專欄作者HS哥：港股早段跟隨美股急插，雖然即市跌幅收窄，但既然美國開多條貨幣戰的戰線，增加後市的不明朗性，究竟後市會點，不如睇睇牛熊街貨有冇啟示。



資料顯示，上日恒指熊證街貨重貨區為28,300至28,399點，街貨3.05億份，相對期指約601張(減少377張)，而下方最多新增28,057至28,099點則共有2.07億份街貨，相對期指約414張。



至於早前恒指牛證街貨重貨區為26,000至26,068點，街貨約5.05億份，相對期指約947張，以及下方街貨區25,400至25,999點，街貨約12.5億份，相對新增期指約2,243張)，即上述相對合共3,190張恒牛今日已全數被殺。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約58：42。



簡單而言，資金日前雖然湧入恒牛博反彈，但一開市已全數被殺，就算之後跌幅收窄至200多點，但已經無得翻生。由此可見，在風高浪急下，就算睇中方向想博反彈，都一樣咁難玩！

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

