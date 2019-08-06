貿戰激化：人行指不會將匯率作為工具應對貿易爭端

中國人民銀行發表聲明，指美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，中方對此深表遺憾。這一標籤不符合美財政部自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。



人行稱，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，在機制上人民幣匯率就是由市場供求決定的，不存在「貨幣操縱」的問題。今年8月以來，人民幣匯率出現一定幅度貶值，主要是全球經濟形勢變化和貿易摩擦加劇背景下市場供求和國際匯市波動的反映，是由市場力量推動和決定的。人行一直以來致力於維護人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，這一努力在國際社會眾所周知。



人行續指，根據國際清算銀行公布的數據，2005年初至2019年6月，人民幣名義有效匯率升值38%，實際有效匯率升值47%，是二十國集團經濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。在剛剛結束的國際貨幣基金組織對中國的第四條款磋商中，國際貨幣基金組織指出人民幣匯率大體符合基本面。在1997年亞洲金融危機和2008年全球金融危機中，中國一直承諾人民幣匯率保持穩定，有力地支持了國際金融市場穩定和全球經濟復甦。2018年以來，美國不斷升級貿易爭端，中國始終堅持不搞競爭性貶值，中國沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。



對於美國給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，人行直斥是損人又害己的行為，中方對此堅決反對。這不僅會嚴重破壞國際金融秩序，引發金融市場動盪，還將大大阻礙國際貿易和全球經濟復甦，最終會自食其果。美國這一單邊主義行為還破壞了全球關於匯率問題的多邊共識，會對國際貨幣體系的穩定運行產生嚴重的負面影響。中方奉勸美方懸崖勒馬、迷途知返，回到理性和客觀的正確軌道上來。



中國將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。