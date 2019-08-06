中電：料香港盈利長遠回復至上次利潤管制水平

中電控股(00002)今年上半年營運盈利按年減少31%，原因除了澳洲，還有「大本營」香港因為新利潤管制協議准許回報率下降，首次有完整半年影響。



首席執行管藍凌志重申，中電今年起5年有529億元以減低碳排放為主的投資大計，淨固定資產基礎的擴大足以彌補准許回報率降1.99個百分點至8%的影響，香港業務營運溢利長遠會回復到去年上半年還是9.99%時候的水平。他直言，准許回報率2008年下降幅度更深，當時海外業務也沒有現在大，結果還是捱過。



他又指，中電未來的資本開支主要投放在香港，即該529億元的5年發展計劃，其餘會維持澳洲、中國、印度等地的業務。5年發展計劃對香港本身而言也是很重要投資，當燃氣發電佔比愈來愈高，爭取天然氣供應時會有更強議價能力，其經濟效益遠大於計劃投資金額。



被問到近期本港政治事件的影響，藍凌志表示工商業用戶佔比不大，短期的經濟上落通常也不會對香港業務構成很大影響。



另外，由於澳洲業務盈利大走樣，中國業務取代其成為最大香港以外盈利來源。市場開始討論中國光伏和風電「後補貼時代」(平價上網)來臨，藍凌志稱這是中電未來重要的增長潛力，中電一直強於建設項目(greenfield development)，惟過程中監管上改變要更加清晰。他又說，中電沒有像上市中資電力公司為明年的產能增長設定目標，關鍵是物色優質的項目。



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