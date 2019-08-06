中電：澳洲零售業務減值已反映長遠盈利下降

中電控股(00002)今年上半年為澳洲業務EnergyAustralia(EA)零售部分進行商譽減值63.81億元，導致集團罕有錄得中期虧損。首席執行官藍凌志表示，減值已經反映了新電價管制引致客戶電費獲得減價，對零售業務之後多年的影響。集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄亦於業績發布會開場時「派定心丸」，強調中電有錢投資和維持股息。



藍凌志稱，其實EA盈利之前是強得不尋常。儘管難言上半年澳洲營運溢利(撇除商譽減值後亦按年銳減63%至8.24億元)是否「新常態」，但強調EA有良好的業務組合，基礎穩固。EA過去幾年一直為零售業務削減成本去保持競爭力，新電價監管其實給予公司提供更簡單和具競爭力的供電計劃，日後亦會縮減後勤服務的開支。



至於批發業務盈利亦見倒退，原因是電廠出現不同問題導致產電量下降，其中產能足以滿足澳洲8%的煤電廠Mount Piper的困難在於煤炭質量下降。



藍凌志表示，雖然澳洲是產煤大國，Mount Piper所在的地區更是被煤礦環繞，但環境監管政策下Mount Piper現時只得一個來源，中電現時透過發展污水處理設施，好讓電廠能開拓更多煤炭供應。與此同時，為該電廠供廠煤炭的礦場亦從一個礦區轉移至另一礦區，中間會令煤炭質量不穩，但隨着轉移於下半年期間邁向完成，煤炭質和量問題應有望解決。



中電稱，產能與Mount Piper相若、同屬煤電的雅洛恩電廠已完成營運和安全上的改善工作，可望在今年下半年回復正常。



另外，中電印度業務盈利上半年亦大幅下跌，原因是去年向加拿大退休基金CDPQ出售了業務四成股權，但公司公布已於7月簽訂協議收購三個輸電資產項目。藍凌志表示，雖然該批總長度為850公里的輸電資產投資額不小，但正準備興建第四條線，現時去談其對公司整體財務的影響是「言之過早」，但重點在於中電印度業務已經不是單單靠發電，亦會涉足輸電等其他環節，踏出了重要的第一步。



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