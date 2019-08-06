【市後重點睇】港匯上揚　道期漲78點　

美匯指數處97.5，在岸(CNY)及離岸人民幣(CNH)徘徊7.0水平；港匯續升，高見7.8293。歐元企守1.12，英鎊升見1.2179。避險資產續處高位，圓匯守106.5，金價報1,459美元。布油企60美元樓上，紐油報55.13美元。道指期貨跌轉升，最新漲78點。



●恒生指數早段一度挫逾700點，收市跌幅收窄至175點或0.67%，報25,976點；國企指數跌69點或0.69%，報10,012點，全年升幅化灰。https://bit.ly/33aljox

-異動股：美圖創上市新低後反彈。

-大成食品半年純利升55%，不派息。



●A股三大指數齊跌逾1%，油股逆市升。https://bit.ly/2YssHMZ



●貿戰激化：日股收跌134點，韓澳股跌1至2%。https://bit.ly/2ySb8qN



●歐洲股市早段個股發展，英國富時100指數跌0.28%，報7,203點；德國DAX指數升0.2%，報11,683點；法國CAC指數升0.3%，報5,259點。



●【大行報告】

-滙證下調小米目標價，睇12.9。https://bit.ly/2KnpZhW

-大摩料新關稅令中國經濟進一步放緩。https://bit.ly/2M084kN



●【即市分析】港股風高浪急，博反彈難度高。



●【深度解構】中國被列為匯率操縱國，主要4大影響係乜？https://bit.ly/2MFdpxn



●時代中國：下半年融資成本料維持7.5%水平。



●澳洲央行維持利率不變，行長：如有必要將減息。



●IGG：下半年及明年仍需依賴兩款主力遊戲貢獻。



●貿戰激化：比特幣漲4%，升穿1.2萬美元關。



●人行指不會將匯率作為工具應對貿易爭端。



●大搞作！騰訊擬購環球唱片10%股權。



●荃灣中央紗廠舊址，擬放寬兩成密度重建。



●標普：暫不會重估香港評級。



●新盤部署：映日灣首批238伙，開放式戶入場費381萬元。

-陳永傑指映日灣開價較二手折讓約1成。

-美聯布少明料映日灣租金回報3.5至4厘。

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