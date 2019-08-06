【fb直播】港股超賣仲有得彈？

負面消息一籮籮！人民幣跌破「7算」後，周二(6日)美國再將中國列為匯率操縱國，港股急挫，最多曾跌754點，低見25,397點，創今年1月初以來最低！不過低位拗得起，跌幅愈收愈窄，恒指收市只跌175點，技術反彈仲有空間？



大市低位彈得起，全靠中國移動(00941)，力守62元的逾五年低位，並由跌轉升！唔通有消息？抑或股價太殘借機反彈？



早前已發盈警的中電(00002)，午後公布半年業績，中期轉盈為虧，要蝕成9億元，不過中期息仲有得派！股價似乎無乜大影響，反映市場早已消化盈警，現時撈底係時機？



本地地產股周二(6日)沽壓仲未止！社會運動一日未完，板塊繼續有得震、無得訓？



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