金管局澄清並無將外匯儲備借予內地

對於香港外匯儲備嘅用途近日謠言四起，甚至傳出借咗畀内地，出現有借無還嘅情況，香港金融管理局於網上發文闢謠，睇下佢哋點講！



●金管局同中國人民銀行簽嘅「港元人民幣貨幣互換協議」係咩嚟？

「港元人民幣貨幣互換協議」主要為離岸人民幣結算時可能出現嘅資金短缺情況所提供嘅一種流動性安排，目的係支持離岸人民幣市場嘅有序運作。



●「貨幣互換協議」嘅操作係點樣？

以「港元人民幣貨幣互換協議」為例，喺香港有需要時，人行會向金管局提供人民幣，而金管局則以港元交換。貨幣互換唔會成日用，要用都係短期、以日計，涉及嘅款項亦遠遠低於早前簽訂協議的4,000億元人民幣上限。協議到期嘅時候雙方就會攞返各自嘅貨幣，並不會出現匯率損失。



●係唔係只有金管局同中國人民銀行簽呢個協議？

唔係。因為人民幣喺離岸市場流通量並未算好大，所以人民銀行同多間外國央行已簽訂貨幣互換協議，為離岸人民幣結算時可能出現嘅資金短缺情況提供流動性安排。除咗香港以外，人民銀行亦同約三十間央行或貨幣當局簽訂協議，包括英國、澳洲、加拿大、日本、新加坡及歐洲央行等。



●咁係唔係會動用咗香港嘅外匯儲備，例如用美金去換晒人民幣？

不會。香港嘅外匯儲備係指非港元資產，而喺「港元人民幣貨幣互換協議」嘅成個過程裏面香港只係用港元交換。



●有人話香港將4,000億美元嘅外匯儲備借咗畀内地，而内地並無還錢？

絕無此事！香港4,000多億美元嘅外匯儲備有審計署同其他獨立嘅核數師嚴格審核，《外匯基金條例》亦明確規定其使用用途，絕對不可能存在亂用或挪用嘅情況。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。