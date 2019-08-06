最強Apple分析師：關稅雖提高　 iPhone中短期不加價

外媒報道，有「最強Apple分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤在最新的報告中指出，雖然美國對總值3,000億美元的中國商品新增額外關稅，但相信Apple已準備承擔額外的費用，關稅提高不會導致Apple產品的價格上漲，至少在中短期內是如此。



有市場分析指出，美加徵關稅勢使iPhone零售價上漲100美元。對此，郭明錤認為，Apple將努力提高其在中國以外的生產量，以便能夠供應美國本土市場，從而完全避免額外的關稅負擔。



郭明錤估計，最早於明年，Apple在印度和越南的生產設施將完全滿足美國的iPhone需求。此外，除了Mac系列，非中國工廠生產的Apple其他產品也都可以滿足美國市場。



另外，他指出，就技術發展而言，預測未來12至18個月內，屏下指紋的數個關鍵技術可望有顯著改善，因此預期Apple將會在2021年推出同時配備Face ID與屏下指紋的新iPhone。



此外，據市場傳聞，Apple將會在9月20日舉行今年度新iPhone的發布會。



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