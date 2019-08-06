美國古董電腦節　展出12部稀有Apple-1電腦！

外媒報道，作為Mountain View電腦歷史博物館西部Vintage(古董)電腦節的一部分，一組12部Apple-1電腦被置於同一屋簷下，使其成為近代歷史上極為罕見的Apple-1電腦大聚會之一。



稀有使Apple-1電腦成為一個潛在的有價值的收藏品，偶爾會出現在拍賣會中。其中一部Apple-1於今年5月份以47萬1千美元(約367.4萬港元)的價格售出，而其他拍賣當中，在2014年10月，曾有一部Apple-1電腦的拍賣價格更超過90萬美元(約702萬港元)。拍賣的高價也延伸到Apple-1手冊，最近一次在今年7月份舉行的拍賣當中，一份Apple-1手冊拍出12,296美元(約9.59萬港元)。



作為大會的一部分，共有12部Apple-1電腦被帶到同一地點。這種電腦很少見，大約有70台Apple-1電腦仍然存世，而且並非所有的電腦都在運行，因此在活動中出現的12部Apple-1電腦是極其罕見的場合。



Apple-1是一個廣受歡迎的電腦歷史遺物，最初由Apple聯合創始人喬布斯和沃茲尼亞克於1976年手工製作，並通過電腦商店Byte Shop出售，總共只生產約200部，銷售了175部。最初，它售價為666.66美元，並且缺乏顯示器，鍵盤，電源或外殼等零組件，這些零組件在現代電腦中被視為理所當然。



Vintage電腦節於8月3日和4日舉辦，是一年一度的活動，旨在向訪客展示演變成現今電腦設備的古董電腦。



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