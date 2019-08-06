九倉置業︰香港消費受多個因素影響　下半年租金有壓力

九龍倉置業(01997)主席兼常務董事吳天海表示，香港消費需求由今年初開始疲弱，由起初外圍因素，如貿易戰、全球經濟下滑影響，至近期本港社會事件，均受到多個因素影響，並多次強調社會事件並非單一影響商戶生意的因素，難言某一因素帶來的影響佔比，又形容目前情況為「完美風暴，Perfect Storm」，外圍及本港因素同時爆發。



他又提到，港元受美元強勢而走強、人民幣匯價「破七」都是一大警號，令整體商戶生意難做，惟未有7月數據，對今年餘下日子的零售及酒店表現都不會樂觀，而他自己沒有「水晶球」作預測，只冀「冇咁大浪」，坦言商場人流有受影響，強調集團會做好自己。



副主席兼執行董事李玉芳指，旗下整體商戶除超市外，近月只有部分牌子生意額仍有良好表現，大部分生意額均有下跌，暫時難以一概而論。續租租金方面，她指寫字樓出租率仍高，但下半年租金會有壓力，料仍有單位數增長，而商場續租租金增長難一概而論，但強調租賃仍有需求。



李玉芳提到，近期商場秩序仍能維持，對於警方介入期望可免則免，而顧客及人員安全是最重要。



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