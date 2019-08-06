新盤UPDATES：映日灣即日收400票　御半山II期加推6伙

近日市況不穏，令新盤市場交投減慢，不過有全新項目公布首張價單，並即日開始收票，市場反應仍不俗。



●映日灣即日收400票 下周三截票

億京發展旗下荃灣映日灣，於今日(6日)起4點時開始接受入票，截至晚上7時30分，短短3小時，已獲超過400票，超過2,000人次參觀，項目將於下周三(8月14日)截票。



●新盤部署：映日灣首批238伙 開放式戶入場費381萬元

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才稱，旗下荃灣映日灣以「平民化」價錢賣樓，首張價單推出238伙，折實平均呎價17,740港元，比部分二手市價低。

當中開放式戶最細面積217方呎，折實入場費381萬元起，呎價17,558元，屬震撼全城價。

至於一房戶折實售價由490.2萬元起，兩房戶由696.7萬元起，三房戶由1,124.6萬元起，呎價16,299元起。69伙折實價低於500萬元。

對於社會氣氛不穩，他回應，不擔心市況及銷情，料事情好快完結，暫不見樓市出現不健康。抱樂觀態度推盤，周二(6日)下午起開放示範單位，最快下周可開售。首批包括部分特色戶，最高呎價20,083元。

至於項目商業部分涉約65萬方呎樓面，包括商廈及商場，將保留長線收租。項目料明年4月入伙，個別公司正商討合作甚至入股。



●新盤部署：陳永傑指映日灣開價較二手折讓約1成

荃灣映日灣以首張價單推出238伙，折實平均呎價17,740港元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤開價比同區二手價折讓約10%，加上提供細單位，涉及售價較低，預料屬區內近10年入場費最低新盤，首批單位料可售罄。

據發展商億京發展公布，當中開放式戶最細面積217方呎，折實入場費381萬元起，呎價17,558元；一房戶折實售價由490.2萬元起；兩房戶由696.7萬元起；三房戶由1,124.6萬元起，呎價16,299元起。69伙折實價低於500萬元。



●新盤部署：美聯布少明料映日灣租金回報3.5至4厘

荃灣映日灣今日(6日)開價，首推238伙折實平均呎價17,740港元；美聯住宅部行政總裁布少明預計，該盤日後呎租可達55元，租金回報達3.5至4厘。

另外，他指出，受社會氣氛影響，估計一手8月交投量約1,500宗，並不排除個別發展商延遲賣樓。布預期，8月二手成交將明顯下跌約10%，第3季二手樓價料跌2%至3%。

據發展商億京發展公布，當中開放式戶最細面積217方呎，折實入場費381萬元起，呎價17,558元；一房戶折實售價由490.2萬元起；兩房戶由696.7萬元起；三房戶由1,124.6萬元起，呎價16,299元起。69伙折實價低於500萬元。



●尚珩洋房逾8600萬沽 呎價3.18萬

據一手銷售資訊網資料，香港興業國際(00480)旗下沙田九肚尚珩，剛售出8號洋房，成交價8,636.88萬元，該洋房實用面積2,716方呎，附設768方呎花園及720方呎天台，實用呎價31,800元。



●御半山II期加推6伙周六賣

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山II期上載新銷售安排，於本周六(8月10日)起，以先到先得形式發售6伙，該批單位分布於2A座及2B座。



●柏蔚山高層兩房戶2400萬沽 呎價近3.9萬

新世界發展（00017）旗下北角柏蔚山，沽出1座35樓H室兩房戶，實用面積617方呎，成交價2,400.7萬元，呎價38,909元。該盤繼三房單位全數售罄後，兩房戶亦僅餘最後1伙待售。項目開售至今累售561伙，佔可售單位逾9成，套現逾132億元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

