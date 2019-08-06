退休無憂︰80後夫婦靠ETF食息唔使做

相信不少年輕人畢生的夢想都是想發達，並提早退休去環遊世界。而接下來這對來自多倫多的80後夫婦梁宏峻(Bryce)和沈慧卉(Kristy)，就找到獨有的方程式，完美演繹「只要你想，提早退休就可成真」的夢想，更成為多國傳媒追訪的網紅。



二人均出身於小康之家，Bryce是在加拿大出生及成長，Kristy則是8歲移民到加拿大，自小接受西方教育，之後他們成為電子工程師，可算是薪高糧準。



●棄做工程師 專心鑽研投資

不過，其實Kristy不喜歡工程相關的工作，反而希望成為作家，只是為了滿足父母的期望及維持生計，卻勉強自己繼續從事這行業。然而，一次事件改變了她對人生的看法。她回想，「在上班期間，我目睹一位同事因為捱更抵夜地工作，結果過勞而一度面臨生命危險。我開始驚醒，不斷思考，自己是否要過這樣的生活？是否可以有不一樣的生活？」



其後他們開始盤算退休計劃，不想再因住屋和工作問題影響生活。而本身對數字敏感的他們，用了9年研究各種投資方法，包括閱讀理財書籍及參加各類投資講座等，終於領悟出每月賺取穩定被動收入的方法。



●「基金價值不可能跌到零」

他們毅然在31、32歲退休，Kristy稱，即使當時身在較開放的加拿大，他們的思維模式仍未被親友接受，更遑論其父母。作為傳統亞洲家庭的二代，他們同樣面對父母的壓力及期望，父母起初更無法理解他們的決定，認為必須要工作才會擁有安穩生活，Kristy更因此與父母爭辯長達兩年。



直至今日，他們已成為人氣夫婦，不少外國媒體亦報道了他們的經歷，出版社更主動找他們出版書籍《Quit like a Millionaire》，而Kristy更受邀拍攝關於財務自由的紀錄片。他們開創了提早退休的熱潮，令愈來愈多加拿大甚至美國人認同及倣效，他們的父母也在不知不覺間接受，甚至為他們感到驕傲。



可以提早退休，他們當然已掌握到投資增值技巧，就是採取長線收息的策略，選擇將大部分財產買入追蹤標普500指數的交易所買賣基金(ETF)，以賺取股息，而ETF的好處是有分散風險的效果，因投資了大量股份在內。



●買美股債券ETF 月袋兩萬

2008年他們開始小注買入ETF，但金融海嘯捲至，首注投資宣告失敗，資金帳面蝕了一大筆，但他們仍有信心。Bryce回想：「指數基金投資多隻股票，實際操作上，基金價值不可能跌到零以下，如果指數跌到零，代表所有公司都必須宣布破產。」基於這個信念，他們不但沒有在股災下沽貨，反而投入更多資本。



兩夫婦把50萬加元(近298萬港元)以六四比例投資於追蹤標普500指數的ETF及債券ETF，至今增值至130萬加元(約774萬港元)，平均每個月有兩萬港元利息收入，足夠過簡樸的旅居生活。



他們會將賺得的股息應用於日常開支，毋須動用到「老本」，故笑稱當到達生活指數較低的國家旅遊時，就節省了不少金錢。此外，他們利用閒餘時間學習西班牙文，並在個人網頁與大眾分享投資心得，務求令大家都可以提早退休。



為何他們願意向別人分享自己退休的方程式？他們笑指：「每個人都享有財務自由的權利及活出自己的人生。退休不應有太多前設，不需要擁有多少千萬或『億億聲』才可實現，他們堅信只要敢於踏出現有框架，拋棄莫須有的理念，如必須擁有房屋，人人都可以提早退休。 」



●海嘯照撈貨回報豐厚

股神巴菲特有一名句：「別人恐慌時我貪婪，別人貪婪時我恐慌」，若投資者夠膽如這對80後夫婦一樣，在金融海嘯時入市投資，至今回報或相當可觀。



回顧2008年金融海嘯捲至，環球股市急瀉，Bryce及Kristy買入追蹤標普500指數的ETF，當然亦曾錄得帳面虧蝕。翻查數據，2008年標指急瀉逾38%，但低處未算低，翌年三月曾再跌逾26%，直至指數跌至666點才見底，2009年整年終報復式反彈逾23%。



●標指自低位累彈三倍

其實，海嘯時指數跌幅已好過部分金融股，當年美股花旗股價曾瀉至只有9.7美元，相對2007年時收市時下跌近97%，而美國國際集團(AIG)於2008年瀉逾97%。換言之投資100萬元，本金損失97萬元，看來這並非人人可以挑戰的膽量。



若持有至今，兩股已分別較低位勁升5.7倍及8.5倍，標指亦升逾3倍。若持有的是美國雷曼兄弟股票，則因公司破產而無仇報，所以投資指數的風險相對個股為低。

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