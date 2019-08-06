國產植物肉品牌Starfield　九月內地蔬食餐廳有得食！

內媒報道，國產植物肉品牌Starfield宣布，已經和素食企業鴻昶生物科技（蘇州）有限公司達成合作，鴻昶將入股Starfield，共同啟動植物肉新項目。



同時，Starfield已經和北京工商大學食品與健康學院李健博士達成合作意向，李健博士的實驗室團隊將與Starfield合作研究植物肉風味解析問題，計劃在3至6個月之內在風味上有所突破，將植物肉產品再往前推動一步。



據介紹，李健博士主要從事食品風味方面的研究，承擔GFI全球14個植物肉和細胞肉前沿課題之一，亞洲範圍內僅他一人。



Starfield的第一代植物肉產品將在9月份正式開始市場投放，預計年底完成最新迭代版本的Stardust植物牛肉。



報道指，在人造肉風口助推下，植物肉迎來發展契機。美國企業Beyond Meat上市首日大漲163%的成績刺激下，人造肉成為今年的新風口，巴克萊銀行5月發布最新研究報告預測，未來10年，人造肉有可能拿到肉類市場10%的份額，規模升至1,400億美元。



Starfield的主要團隊來自蔬食餐廳青苔行星。在素食流通及消費渠道傳統的背景下，青苔行星希望以年輕、潮流的體驗讓更多人嘗試彈性素食主義。



但要最快速地走向大眾市場，產品必不可少。因此在經過多方市場調研後，團隊也迅速啟動了植物肉品牌Starfield。



Starfield創始人Kiki和Cross表示，持續拓展青苔行星的線下實體店，將重點開發深圳市場，同時也考慮開放加盟。門店會作為推廣人造肉產品的載體，方便早期市場驗證，產品成熟以後也將推進B端合作，目前已經與深圳幾個精品西餐廳達成合作意向，希望進入更多新式的餐飲門店。



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