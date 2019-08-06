【深度解構】中美貨幣戰後　金融料成新角力場

人民幣周一(5日)突然大幅貶值，兌每美元跌穿7算水平，及後美國正式將中國列為匯率操縱國，至此中美的紛爭已正式由貿易戰升級至貨幣戰。若戰況愈演愈烈，分析憂慮中美下一個戰場將是全面爆發金融戰。



●美國掌握最強武器

美元作為美國最強武器，本身就具備全球儲備貨幣的先天優勢。特朗普或許亦掌握到中國一些現狀，讓他覺得金融戰有機會獲勝。



中國外匯局在7月底披露，中國的外匯存底中，以美元計價資產的比例已在2014年削減至58%，低於65%的國際平均水平，且與2005年相比大幅下降。由於該數據只顯示2005年至2014年，讓人質疑目前比例會否更低，因為2015年中國股市大跌後，外儲損失一萬億美元。



由於美元是全球最被認可的貨幣，一旦比例過低，將需要付出損害資產流動性和安全性的代價，因此特朗普可能認為中國一時間未敢以美元資產作為反擊武器。



●中國或拋售美債反擊特朗普

話雖如此，惟隨着兩國紛爭升級，分析認為，中國手持的大量美國國債自然被視為最大反擊武器，若中國大手出售美債，或使美國債息及美元匯價出現波動。



東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤認為，由於美國國債價格及孳息率呈反向關係，若內地大幅拋售美國國債，短期內或令債價下降，並推升美國國債孳息率，增加美國融資成本。



●中國難逃「自損三千」

當然中國要動這個金融核武，也難逃「自損三千」的命運。因為中國拋售美債後換回現鈔會導致美元匯價飆升，中國大量外債絕大多數也是美元計價，因此需要以更貴的價錢取得美元償還外債，到頭來還是傷及中國自己，多過傷及美國。



●金融戰擴散至金融制裁

市場同時關注美國會否向中國施以金融制裁，例如在國際結算系統上。有分析指出，中美經貿往來頻繁，不見得華府需把戰線延至這方面，不過美國政府就算不至於全面封殺中國在國際金融體系融資，惟要針對個別官員或企業實施制裁，可用的理由非常多。



●華爾街極可能成為中美新戰場

事實上，早在中美貨幣戰升級前，已有美國參議員近期已提交議案，擬立法加強監管於美國上市的中國企業，令華爾街極可能成為中美新戰場。



若法案獲通過，中國企業鏡外融資渠道將會大幅收窄，若美國政府禁止當地基金投資中國企業，更會嚴重影響全球資金買中國相關股票。由於美國金融市場認受性鶴立雞群，若中資被趕出去，中國亦必然反擊，對世界帶來的損失恐難以想像。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。