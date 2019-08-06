樓價UPDATES︰馬鞍山海典灣減價沽出

二手市場個別業主叫價態度回軟，馬鞍山海典灣剛有單位減價後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●納米戶涉額細，不乏買家承接。北角兆寶大廈高層A室，實用面積139方呎，以開放式間隔，座向北面享海景，原叫價350萬元，議價後以322萬元成交，實用呎價23,165元。原業主持貨7年，帳面獲利137萬元，升值74%。



●淺水灣南灣大廈中層A室，實用面積1,112方呎，為兩房包括套房設計，外望海景，日前以5萬元租出，實用呎租約45元。屋苑現時約有兩個租盤，租金叫價由4.7萬元起。



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新界區



●海典灣5座高層C室兩房戶，實用面積484方呎，單位原開價820萬元，累減90萬元，終獲買家以730萬元承接，實用呎價15,083元。上址為原業主於2016年4月購入，當時作價550萬元，持貨滿3年沽售，帳面獲利180萬元。



●西貢匡湖居一期單號屋，實用面積1,048方呎，連約734呎花園，獲買家以2,880萬元購入，實用呎價27,481元。據了解，原業主於1998年以700萬元入市，持貨至今帳面賺2,180萬元。



●屯門居屋兆康苑錄即睇即租個案，該單位為N座低層1室，實用面積447方呎，以兩房設計。宥外區人士鍾情屋苑交通方便，加上單位內附大部分家電，故以9,300元承租，實用呎租20.8元。若以同類單位銀行估值約437萬元計算，回報率約2.6厘。



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