夜市UPDATES：美股曾彈230點　港夜期低水

美股遭遇年內最大單日跌幅後，周二反彈勢頭強勁，道指一度升約230點，目前升55點至25,773點；標指報2,853點，升9點；納指報7,773點，升47點。



道指成分股中，Apple升近2%；Caterpillar反彈0.39%。晶片股上揚，英偉達漲1.67%，美光科技及英特爾升約1%。



美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國仍計劃在9月份接待中國談判代表，但中國必須做出讓步，以防止實施更嚴厲的美國關稅。他又指，美國在貿易爭端中處於優勢地位，因為美國經濟非常強勁。



雖然中美貿談有望繼續，港股期指夜市走勢波動，目前報25,864點，跌107點，低水112點。



消息指英國首相約翰遜設定的基本局面是英國無協議退歐，而且無意重新談判退歐協議。英鎊兌美元走勢卻靠穩，目前報1.218，升0.32%。歐股三指指數則個別發，當中英股跌0.02%；德股升0.35%；法股升0.83%。



【21:36】人民幣匯價回穩，市場恐慌緩和，美股早段反彈，道指回升196點，至25,914點；標指升26點，至2,870點；納指升98點，至7,824點。



亞馬遜舵手貝索斯上周出售28億美元股份，亞馬遜股價早段漲1.42%至1,790.17美元。



肉毒桿菌商Allergan上季經調整後每股盈利4.38美元，勝市場預期，並上調全年收入預測，股價早段升0.21%至160.96美元。

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