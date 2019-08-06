【專家分析】人民幣匯價如過山車！新一輪貶值潮殺到？

人民幣急速貶值為中美局勢火上加油，人民幣匯價周二大玩「過山車」。美國將中國列為匯率操縱國，一度拖累周二(6日)離岸人民幣急跌至7.14兌每美元的歷史新低，及後中國人民銀行宣布將在港發行央行票據穩定匯價，刺激離岸人民幣由低位反彈逾700點子，惟仍未能收復七算關口。



人民幣中間價周二報6.9683，按日跌458點子，創逾11年新低，開市後匯價跌勢加劇，人行旋即公布將於8月14日，在香港發行總值300億元人民幣的央行票據「托價」，帶動人民幣匯價收復失地，在岸人民幣收市微升31點子，至7.0321。離岸人民幣於亞洲時段則漲165點子，至7.0678。



人行在離岸市場央票，將會吸走市場上的人民幣資金，令沽空人民幣的成本及難度增加，從而支持匯價穩定。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，人行舉措釋出調控離岸流動性的信號，倘若無法妥善管理人民幣單邊貶值的趨勢，未來需花費更大力氣緩減市場疑慮，並要警惕匯價偏弱帶來的副作用。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦指出，離岸人民幣市場的規模較細，人行較容易控制流動性以支持匯價表現。周二人民幣中間價未有跟隨破七，加上發行票據計劃，可望紓緩市場對人民幣貶值預期。為免引起市場恐慌及資本外流，料未來人民幣急挫的可能性較低，下半年將有序地貶值。



●短期內走勢料穩

人民幣跌穿市場重大心理關口，中國工商銀行(亞洲)金融市場部總經理詹偉基指，市場情緒略趨緊張，形容銀行交易室(俗稱炒房)戰況激烈。不過人行有多個舉措可以「護價」，他預期人民幣不會陷入大幅貶值的格局，短期內徘徊7.02至7.1水平。



券商野村則認為，人民幣跌勢仍未完全反映美國將於9月開徵的新一輪關稅，並預計美國可能於年內對所有中國進口貨品加徵25%關稅。參考過往每次美國加徵關稅後後，人民幣均展現貶值勢頭，預計離岸人民幣於第三季將率先跌至7.2，並於年底進一步貶值至7.4水平。



滙豐環球研究較為樂觀，若中美繼續磋商，人民幣可望於第三季回穩至6.95水平，一旦雙方達成貿易協議，更將刺激人民幣急升至6.75。不過該行指，於當前貿易困局下，若內地不作出對沖措施並放任人民幣貶值，理論上人民幣可跌至7.7水平，但強調相關可能性低企。



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