財經評論：中美貿戰急升溫　一拍兩散累全球

正當中美擬於九月份召開新一輪貿易談判，突然傳來美國晒冷式宣布向進口中國商品徵收關稅。更令人意外的是中國以默許人民幣貶值及停買美國農產品作回應，引來美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國。事已至此，雙方各不相讓，短期內難以達成共識。在反制措施影響下，中美以至全球經濟皆受害，衰退之路可能就在咫尺！



中美貿易戰自去年六月打響，迄今歷經十二輪談判仍未達協議，而在上周聯儲局宣布減息四分一厘後，美國總統特朗普隨即宣布加碼向三千億美元進口中國商品加徵一成關稅，令全球金融市場為之震盪。然而，中國不受威嚇，並叫停買入美國農產品，更放手讓人民幣跌穿七算，致使美國扣上「匯率操縱國」的帽子。從事態發展看，中國顯然也是做足了長期抗爭的心理準備，接下來的相信是互相制裁，一拍兩散。可悲的是，兩大經濟體硬撼硬將累全球經濟陪葬！



事實上，今年第二季內地經濟增長放緩至6.2%，當中尚未全面反映五月美國施加的稅率，若九月份美國新關稅如期實施，下半年中國經濟可以說是「冷過水」。雖然讓人民幣貶值有助抵銷部分關稅影響，但對企業財務、走資、居民消費以至內外投資者信心的影響，絕不容低估。



至於美國，名義上關稅由中國進口商支付，實際上進口商品價格上升，變相將關稅負擔轉嫁予美國企業和消費者。為了避免經濟衰退，九月份聯儲局或會再次減息，雖然口裏重申非減息周期的開始，但市場預期已難扭轉，更要提防年底前美國將所有進口中國商品統一徵收25%稅率，則明年中美經濟都難有好日子過！



今時今日的中國，貢獻着全球約三分一的經濟增長。美國千方百計針對中國經濟崛起，猶如搬石箍腳，亦影響着全球的利益。下一步出現的，乃各地央行將毫不猶豫地減息放水力抗經濟逆境。問題是貨幣競相貶值下，當大家都發現貨幣政策作用未如理想，也許就是全球經濟大衰退的到臨。



美國既已選擇大晒冷，如今已難走回頭路。中國既拿出勇氣反面，得承擔後果，而美國也得為自己的霸權行為負責。作為投資者，要有心理準備面對以十年計的中美紛爭，金融市場動盪將會愈來愈頻密，且波幅會愈來愈大。亂世投資，首要重視風險管理，保本比爭取回報優先，其他的既非可控範圍，就只得讓子彈飛！



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